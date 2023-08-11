Петербургского таможенника приговорили к условному сроку за взятки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор сотруднику Балтийской таможни Андрею Гусеву, которого признали виновным в получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Таможенника признали виновным в получении взяток в значительном и крупном размере, в том числе группой лиц (ч. 2, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.291.1 УК РФ).

Суд назначил господину Гусеву наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Его также лишили права занимать должности на государственной службе в течение трех лет и обязали выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

Суд установил, что Андрей Гусев, занимая должность ведущего инспектора на таможенном посту «Лесной порт» Балтийской таможни, получил от знакомого представителя ООО «ВЭД-РУС» предложение передать взятку своим коллегам. За это компания получила содействие в ускорении выпуска деклараций на товары и в оформлении и выдаче паспортов самоходных машин. Господину Гусеву передали 48 тыс. рублей, 30 из которых он оставил себе.

Другой эпизод включает взятку на сумму 44,5 тыс. рублей. Еще одну взятку, уже в составе организованной группы, Андрей Гусев получил за общее покровительство. Ее сумма составила 750 тыс. рублей, которые участники группы разделили между собой в неизвестных пропорциях. В пресс-службе отметили, что таможенник вину признал и с ним было заключено досудебное соглашение.

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