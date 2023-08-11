В Перми завершили надвижку пролетов нового моста через Иву

В ходе строительства первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» подрядчик завершил надвижку пролетов нового моста над рекой Ивой. Закончить правое направление планировалось к 1 сентября 2023 года, однако строителям удалось завершить работы на три недели раньше. Левую половину моста будут надвигать до октября 2023 года.

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Строительство трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» разделено на четыре этапа, общая протяженность которых составит чуть менее 9 км. По завершении работ появится новая четырехполосная магистраль, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми. Это позволит разгрузить дорожное движение в Мотовилихе и улучшить транспортные связи в городе. Строительство ведется благодаря федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022–2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб., еще 550 млн руб. направил Дорожный фонд Пермского края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул важность новой трассы для жителей отдаленных районов Перми. Глава региона отметил, что магистраль позволит снизить количество дорожных заторов в Мотовилихе, повысит безопасность движения и станет альтернативой загруженной сегодня Соликамской улице.