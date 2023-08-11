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В Самарской области предприятие-банкрот задолжало сотрудникам 40 млн рублей

В Самарской области обанкротившееся предприятие более десяти лет сохраняло задолженность в размере 40 млн руб. перед сотрудниками, следует из сообщения прокуратуры. 

«При введении в 2013 году процедуры банкротства у организации перед 292 работниками за период с января по декабрь 2012 г. образовалась задолженность по заработной плате. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме»,— говорится в сообщении. 

По требованию прокуратуры конкурсный управляющий обратился в суд для изменения очередности текущих требований кредиторов. Иск был удовлетворен. Денежные средства, полученные от продажи имущества предприятия на торгах, были направлены на погашение задолженности.

Сабрина Самедова

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