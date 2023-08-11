Между Казанью и Свияжском начал курсировать «Метеор-2020»

Между Казанью и Свияжском начал курсировать первый коммерческий рейс нового пассажирского скоростного судна «Метеор-2020» . Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс Татарстана Фото: минтранс Татарстана

Сегодня, 11 августа, в 9:30 первый рейс отправился из Казани в Свияжск. Кроме того, судно будет курсировать по данному маршруту 12 и 13 августа. Из Казани они будут отправляться в 9:30 и 14:00, а из Свияжска — в 12:45 и 17:15. Из одной точки в другую пассажиров доставят за 45 минут.

Кроме того, «Метеор-2020» также будет курсировать между Казанью и Болгаром. Судно будет отправляться 14, 15 и 16 августа. Из Казани оно будет направляться в Болгар в 9:30, а в обратную сторону в 14:55. Продолжительность путешествия составит чуть меньше 2,5 часов.

"Ъ-Казань"