Возбуждено уголовное дело по факту махинаций с участками под базой отдыха «Ильмурзино»

По результатам проверки прокуратуры Кушнаренковского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Проверка установила, что в 2017 году предпринимательница, данные которой не раскрываются, получила в аренду земельные участки общей площадью 62 га, находящиеся около деревни Ильмурзино рядом с одноименным озером, где сейчас расположена база отдыха «Ильмурзино». Однако с марта 2022 года по май текущего года неустановленное лицо изготовило подложный договор купли-продажи, акт приема-передачи земли в собственность предпринимательницы и передало их для государственной регистрации без оплаты. Материальный ущерб оценивается в сумму более 4,6 млн руб.

На сайте базы отдыха «Ильмурзино» указана индивидуальная предпринимательница Юлия Валуева.

Майя Иванова

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