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Жителей Удмуртии призывают не купаться в фонтанах из-за риска заражения инфекциями

Жителей столицы Удмуртии просят воздержаться от купания в плоскостных фонтанах и не позволять этого детям , поскольку это может быть опасно для здоровья. В том числе речь идет о травмах и риске инфекций, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, по словам главного врача Детской городской поликлиники №9 Натальи Шароновой, для детей такое купание может закончиться кишечной и ротовирусной инфекцией, а также серьезными ранами. «Поэтому детям около фонтанов можно гулять только в присутствии взрослых и соблюдать правила безопасности»,— подчеркнула госпожа Шаронова.

«Соблазн искупаться в таком фонтане очень велик, но все-таки лучше воздержаться: в первую очередь эти сооружения являются элементом благоустройства и увлажняют воздух»,— отметил зампредседателя правительства региона.

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