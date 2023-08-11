Арестован обвиняемый в надругательстве над школьницей челябинский учитель

Сосновский районный суд заключил под стражу челябинского учителя, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Мера пресечения избрана до 11 октября, сообщают в суде.

В прокуратуре Челябинской области отмечают, что сторона защиты просила отправить фигуранта дела под домашний арест.

«В судебном заседании обвиняемый возражал против удовлетворения ходатайства органов следствия, прокурор и следователь ходатайство поддержали»,— уточняют в Сосновском райсуде.

По данным СМИ, 9 августа возле деревни Касарги (Сосновский) 32-летний педагог одной из челябинских школ посадил в свою машину школьницу. Они довез ее до кладбища, где надругался над ней. По возвращению домой девочка рассказала обо всем близким, которые обратились в полицию. После задержания учителю предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

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