В Екатеринбурге подростки устроили травлю женщины из-за ее внешности

В Екатеринбурге во дворе дома на ул. Шишимской толпа подростков окружила женщину с ребенком и начала издеваться над ней. Портал Е1.ru сообщает, что причиной конфликта мог стать внешний вид женщины.

«Они их проводили до самого подъезда, вошли в какой-то кураж и начали издеваться. Угрожали ей, говорили: "Мы знаем, где ты живешь"»,— цитирует издание соседку пострадавшей. После произошедшего женщина якобы боится выходить из дома.

После сообщений о травле процессуальную проверку начал следственный отдел Чкаловского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас силовики ищут участников и очевидцев произошедшего, а также выясняют причины конфликта.

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