ФСБ задержала иностранца при попытке дать взятку челябинскому таможеннику

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали предпринимателя из Киргизии по подозрению в даче взятки таможеннику. Иностранец планировал за 500 тыс. руб. вернуть задержанную на границе фуру с одеждой, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

В конце мая этого года грузовик с партией одежды был остановили вблизи пункта пропуска Бугристое в Троицком районе. По документам товар следовал из Алматы в Екатеринбург. Фактически перевозимые текстильные изделия в количестве 62,5 тыс. единиц не соответствовали сведениям в декларациях. Перевозчик не смог подтвердить законность нахождения груза на территории ЕАЭС.

«Предприниматель из Киргизии решил „вернуть“ за 490 тыс. руб. ранее задержанную таможенниками фуру. С предложение о финансовом вознаграждении, за сокрытие возможных нарушений, он обратился к одному из сотрудников таможни. Об этом факте инспектор незамедлительно сообщил своему руководству»,– сообщает пресс-служба ведомства.

При попытке передать деньги иностранца задержали сотрудники ФСБ. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему грозит до восьми лет и штраф до 14,7 млн руб.

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