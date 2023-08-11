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Татьяна Мерзлякова призвала не преследовать подростков за призывы жечь военкоматы

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала не возбуждать уголовные дела в отношении несовершеннолетних, призывавших поджигать военкоматы. Об этом омбудсмен заявила в ходе пресс-конференции.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Несовершеннолетних можно осудить за позицию одной левой, а они сделали это под чьим-то влиянием. Кто-то не помог, бросил этих детей без внимания. Я не считаю, что надо посадить подростка за то, что он к чему-то призывал. Надо понять кто, почему и как на него повлиял»,— сказала она.

В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Мерзлякова уточнила, что призывы поджигать военкоматы со стороны несовершеннолетних идут массово по всей России. «У нас был всего один призыв и никаких поджогов. Я сторонник того, чтобы понять, почему и откуда это исходит, парня взять за загривок и перевоспитать»,— поделилась омбудсмен.

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Василий Алексеев

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