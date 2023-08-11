Сбер: на юге женщины стали в 2 раза чаще использовать кредитки

На юге и Северном Кавказе женщины за год стали в два раза чаще пользоваться кредитными картами, а объем торгового оборота вырос в среднем на 70% и составил около 22 млрд руб., констатируют аналитики Сбера.



Специалисты объясняют это тем, что традиционно в летний период жители этих регионов активнее совершают покупки туристических путевок, крупной бытовой техники, обновляют гардероб, а также делают ремонт в квартирах и загородных домах. В том числе с использованием для покупок в маркетплейсах и на кассах магазинов кредитных карт банков с использованием преимуществ льготного периода.

«По данным СберИндекса, потребительская активность на юге России и Северном Кавказе растет уже несколько месяцев подряд. Ключевым драйвером остается ипотека, на долю которой приходится более половины оформленных кредитов. При этом в летний период весомо чаще оформляют кредитные карты»,— прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

По ее словам, в прошлом месяце по сравнению с июлем 2022 года жители ЮФО И СКФО в 1,5 раза чаще оформляли кредитные карты. Среди регионов-лидеров: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Сбербанк по всей стране в июле продолжил наращивать выдачи розничных кредитов: за месяц объем выданных физлицам ссуд вырос с 720 млрд до 758 млрд руб., говорится в отчете банка по РСБУ. Портфель потребительских кредитов прибавил 1,8% за месяц, или 10,2% с начала года, и составил 3,8 трлн руб. Портфель кредитных карт на конец июля превысил 1,3 трлн руб., в июле рост портфеля ускорился до 4,5 с 2,7% месяцем ранее, а рост с начала года превысил 19%.

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