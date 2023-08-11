По квоте СВО в вузы Перми поступили 72 человека

В пять пермских вузов по квоте, выделенной для участников специальной военной операции (СВО) и их детей, поступили 72 абитуриента. Об этом сообщает портал Ura.ru.

В Пермский национальный исследовательский политехнический университет по квоте СВО зачислен 31 человек. В Пермский государственный национальный исследовательский университет приняли 22 человека. Пермский государственный педагогический университет зачислил десять человек, Пермский государственный медицинский университет принял пять абитуриентов, Пермский государственный аграрно-технологический университет — четырех. Большинство новых студентов — дети участников СВО.

Остальные вузы Перми пока данные о приеме обучающихся по квоте СВО не привели.