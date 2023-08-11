Использовавшую осужденных в личных целях экс-сотрудницу УФСИН по Удмуртии освободили из-под стражи

Верховный суд Удмуртии прекратил производство по жалобе экс-сотрудницы филиала УФСИН России по республике, которую ранее осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд приговорил ее к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, женщина в личных целях отправляла осужденных на выполнение хозяйственных работ. При этом она вносила в табеля учета ложные сведения об отработанном ими времени, чем нарушила из права.

В настоящее время осужденная освобождена из-под стражи из-за отбытия наказания. Апелляционное производство по жалобе на приговор Устиновского районного суда в ее отношении прекращено.