Профицит кузбасского бюджета в первом полугодии сократился в пять раз

Профицит бюджета Кемеровской области по итогам января-июня 2023 года составил 17,68 млрд руб. Данные приведены в постановлении правительства региона об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие.

Согласно документу, бюджет получил за этот период доходы в объеме 142,57 млрд руб. На расходы было направлено 124,89 млрд руб.

Профицит бюджета Кузбасса за аналогичный период прошлого года составлял 89,35 млрд руб., или примерно в пять раз больше. В первом полугодии 2022 года объем поступивших доходов достигал 189,35 млрд руб., а расходы были на уровне 100 млрд руб.

В целом 2022 год бюджет Кузбасса завершил с профицитом в 45,07 млрд руб. Сумма доходов составила 313,4 млрд руб., расходов - 268,3 млрд руб. Закон, принятый областным парламентом в июне 2023 года, внес поправки в бюджет региона на текущий год, установив доходы на уровне 231 млрд руб., расходы - 301,04 млрд руб.

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Валерий Лавский