Ставрополье возглавило рейтинг регионов по мощности выработки ВИЭ

Ставропольский край занял первое место в рейтинге российских регионов по мощности выработки возобновляемых источников энергии во II квартале 2023 года, сообщает пресс-служба Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

По данным объединения, на Ставрополье в указанный период было 770 МВт энергии. Из них — 100 МВт произвели солнечные электростанции и 670 МВт — ветряные электростанции.

«Регион стал лидером по мощности ВИЭ-генерации благодаря вводу во втором квартале 2023 года Кузьминской ВЭС. Также в тройку лидеров входят Астраханская и Ростовская области. Вместе на них приходится треть всей установленной мощности ВИЭ в России»,— сообщает пресс-служба Ассоциации.

Третье место в рейтинге занимает Ростовская область с объемом выработки энергии ветряными энергетическими станциями 607,3 МВт.

На четвертом месте в рейтинге находится Калмыкия, где было получено 450,7 МВт: 234,1 МВт — произвели СЭС, а 216,6 МВТ — ВЭС.

На восьмом месте расположилась Адыгея, с совокупным объемом выработки энергии 158,9 МВт. Большая часть (150 МВт) приходится на ВЭС, и 8,5 МВт — на СЭС.

Краснодарский край занял 18 место с выработкой 46,5 МВт. Весь объем был произведен солнечными электростанциями.

«Совокупная же мощность объектов ВИЭ-генерации в России (включая оптовый, розничные рынки) преодолела порог 6,0 ГВт, что составляет примерно 2,4% от общей мощности энергосистемы РФ (на ДПМ ВИЭ приходится 1,7%)»,— сообщает пресс-служба Ассоциации.

Анастасия Назарова