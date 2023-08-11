Алексей Текслер поручил до 1 сентября отработать в школах планы действий при ЧС

В школах Челябинской области до 1 сентября отработают алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такое поручение дал главам муниципалитетов губернатор Алексей Текслер на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщают в пресс-службе правительства области.

Губернатор напомнил, что во время подготовки к летней оздоровительной кампании такие тренировки в области уже проводились, и сейчас по примеру Южного Урала на федеральном уровне принято решение провести аналогичные мероприятия по всей стране.

«Поручаю главам взять это на контроль и вместе с сотрудниками полиции качественно его провести. Чтобы в каждой школе все, кто отвечает за эти процессы, знали и понимали, что нужно делать, на уровне рефлексов, автоматически при каждой ситуации. Важно снять все возможные риски»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также дал поручение аппарату антитеррористической комиссии, министерству общественной безопасности и министерству цифрового развития проанализировать предложение минобрнауки региона по дальнейшему обеспечению школ инженерно-техническими средствами безопасности.