Бенефициар «Дортрансстроя» Марат Латыпов стал заслуженным строителем России

Управляющему партнеру ГК ООО «Дортрансстрой» Марату Латыпову присвоено звание заслуженного строителя России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Марат Латыпов родился в 1963 году, окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии. С 1985 по 1995 годы работал заместителем начальника, затем начальником ОРС СМП-670 УРС «Нижнеангарсктрансстрой», генеральным директором АО «Таксимосеверторг». В 1996–1999 годах был генеральным директором ООО «Агродорстрой», с 1999 по 2002 год —гендиректором ОАО «Уфастроймех». С 2002 по 2004 годы, а также в 2005-2006 годах возглавлял ООО «Агродорспецстрой» (переименовано в «Дортрансстрой»).

В настоящее время является председателем Ассоциации застройщиков Башкирии.

ООО «Дортрансстрой», созданное в июле 2000 года, является крупным дорожным подрядчиком, занимается строительством и содержанием автомобильных дорог федерального и республиканского значения, возводит жилые дома, социальные объекты и производит стройматериалы. Владельцами являются Ильгиз Валиуллин, Дмитрий Гилимьянов, а также кипрское «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют Марата Латыпова бенефициаром компании.

Влада Шипилова

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