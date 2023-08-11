В Нижегородской области тестируют прибор для выявления браконьеров

Минлесхоз Нижегородской области тестирует новый прибор «Выстрел», который поможет выявлять браконьеров, сообщили в министерстве. Система создана на базе аппарата «Лесник» и способна различать выстрелы на расстоянии до 500 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новые приборы необходимы для непрерывного контроля лесных участков и оперативного задержания браконьеров. Когда система зафиксирует звуки выстрелов, то отправит сотрудникам Госохотнадзора смс-оповещение. При этом конструкция не требует устойчивой сотовой связи или интернет-соединения, добавили в минлесхозе.

Сейчас специалисты министерства создают фонотеку ружейных выстрелов. В лесах тестируют 15 приборов. Если эксперимент будет успешным, власти закупят еще 12 аппаратов в следующем году. «Прибор постоянно совершенствуется и не имеет аналогов в России. У него большие перспективы не только в Нижегородской области, но и в других регионах», – отметил министр Роман Воробьев.

Владимир Зубарев