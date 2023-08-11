За полгода в Черноземье введено 2,3 млн квадратных метров жилья

По итогам первого полугодия в Черноземье введено в эксплуатацию 2,3 млн кв. жилья, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных территориальных органов Росстата.

В Белгородской области в январе-июне было введено 431,8 тыс. кв. м жилья. В том числе объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 356,6 тыс. кв. м. В сравнении с первым полугодием 2022 года ввод жилья в целом вырос на 5,9%, ИЖС — на 10,8%. В конце прошлого года скорректированный план по объемам для региона составлял 587,4 тыс. кв. м.

В Воронежской области в первом полугодии введено 793,5 тыс. кв. м, или 8,2 тыс. новых квартир. Из них на ИЖС пришлось 511,9 тыс. кв. м. Показатель снизился на 6,9%. Всего в регионе в этом году планируется сдать около 2 млн кв. м.

В Курской области сдано 293,2 тыс. кв. м, или 2,8 тыс. квартир. Доля ИЖС составила 67,7% — 198,5 тыс. кв. м. По данным облправительства, по сравнению с первым полугодием 2022 года объем ввода вырос на 16,2%. Вместе с тем в сельской местности было сдано на 4% меньше жилья, отметили в Курскстате — 113,1 тыс. кв. м. Всего в регионе должно быть введено 650 тыс. кв. м.

В Липецкой области сдано 368,1 тыс. кв. м, в том числе 291,3 тыс. ИЖС. Общий показатель вырос на 1,9%, при этом объем ИЖС упал на 3,6%. Вместе с тем в сельской местности ввод увеличился на 11,2%, в городской — снизился на 9%. В облправительстве «Ъ-Черноземье» раньше говорили, что план на 2023 год составляет 1,45 млн кв. м.

В Орловской области введено 155,7 тыс. кв. м, включая 90,5 тыс. ИЖС. В сравнении с первым полугодием 2022 года ввод снизился на 12,7%. Всего власти планируют сдать в этом году 306 тыс. кв. м.

В Тамбовской области сдано 219,3 тыс. кв. м, или 2,1 тыс. квартир. На ИЖС пришлось 70,9% жилья — 155,5 тыс. кв. м. Объем ввода в целом вырос на 20,9%, в том числе на 41,8% в Тамбове. О планах по сдаче на этот год не сообщалось.

Почему сократились продажи в воронежских новостройках — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Расстраиваться не надо».

Александр Прытков

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