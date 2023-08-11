Капитану танкера в Норильске грозит до 10 лет колонии за кражу 35 тонн топлива

В Норильске капитана танкера-бункеровщика обвиняют в хищении 35 тонн топлива. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, собственник имущества - ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский Никель», мог получить ущерб на сумму более 2 млн руб.

По версии следствия, в августе прошлого года капитан, управляя танкером «Владимир Матвеев», попытался похитить вверенное ему дизельное топливо для перевозки. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя на месте преступления, когда он пытался перелить топливо в другое судно.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату в особо крупном размере). По этой статье капитану грозит до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время дело направлено в Дудинский районный суд Красноярского края.

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Александр Киселев