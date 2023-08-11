В Татарстане начальника базы будут судить за нанесение тяжкого вреда здоровью подчиненного

В Татарстане мировой судья судебного участка №1 в Кайбицком районе рассмотрит уголовное дело против начальника производственной базы ООО СК «Автодор». Его будут судить за нанесение тяжкого вреда здоровью подчиненного, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел минувшей весной на производственной базе между поселками Старые Чечкабы и Большие Кайбицы, где на рабочего по обслуживанию сооружений с большой высоты рухнул кусок щебеночно-песчаной смеси. В результате потерпевший получил оскольчатые переломы обеих ног.

Следствие посчитало, что причиной ЧП стало бездействие начальника базы, который не обеспечил должный контроль за соблюдением правил охраны труда и технологического процесса на рабочем месте.

Мужчина вину признал. Также он заплатил 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.

"Ъ-Казань"