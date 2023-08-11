Пензенский драматический театр получил световое оборудование за 23 миллиона рублей

Новое световое оборудование пензенский драматический театр получил в рамках реализации национального продукта «Культура». Об этом сообщили министерстве культуры региона.

По словам чиновников, в театре заканчивают монтаж светодиодных «вращающихся голов» и нового пульта управления светом. Последний предназначен не только для проведения спектаклей, но и для записи световых картин. Переход на новое оборудование будет проходить постепенно, в течение грядущего сезона, так как большинство световых партитур написаны для старого пульта — их придется записывать заново.

Общая стоимость аппаратуры составила 23 млн руб. на 2024 год в рамках нацпроекта «Культура» запланирована поставка нового звукового оборудования на сумму в 13 млн руб.

Никита Маркелов

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