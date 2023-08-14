«Камский кабель» получил благодарность за вклад в благоустройство Перми

9 августа на заседании регионального правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил благодарность коллективу «Камского кабеля» за вклад в благоустройство краевой столицы. Благодарственное письмо из рук губернатора получила Елена Мизева, директор по персоналу ООО «Камский кабель».



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При поддержке «Камского кабеля» преобразился ремесленный двор на ул. Пермской, 80а. Это место находится в самом сердце Перми и привлекает гостей и жителей города, которые хотят познакомиться с традиционными ремеслами, их культурой. Мастерские ремесленного двора – кузница, кожевенная и гончарная мастерские, музей кукол, лавки народных сувениров и сладостей. На его территории проходят также экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.

– «Камский кабель» любит свой родной город и желает видеть его еще более облагороженным. Наш коллектив принимал активное участие в подготовительных мероприятиях, приуроченных к 300-летию Перми, которые были направлены на преображение общественных пространств и создание благоприятных условий для жизни и отдыха. Мы искренне желаем видеть Пермь красивой и процветающей, с зелеными парками, ухоженными скверами и дворами, с впечатляющими культурными пространствами, которые будут притягивать гостей и жителей нашего города, – отметила директор по персоналу ООО «Камский кабель» Елена Мизева.

В прошлом году «Камский кабель» также выступил партнером экологического фестиваля «Природа города», который направлен на заботу об экологии Перми, что тоже является частью городской среды.

ООО «Камский кабель»