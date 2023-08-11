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В минприроды Оренбуржья назвали предварительную причину массовой гибели рыбы в Урале

В одном из районов Орска (Оренбургская область) из-за слива в Урал сточных вод по берегам реки всплыла мертвая рыба. С таким обращение в министерство природных ресурсов и экологии Оренбуржья обратился житель города 10 августа.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На место выехала мобильная лаборатория Экологической службы минприроды региона, сообщили в пресс-службе ведомства. Экологи взяли пробы воды на содержание нитритов, нитратов, аммония, хлоридов, сульфатов, фосфатов, железа, меди, цинка, нефтепродуктов и ПАВ. Специалисты измерят уровень кислорода в воде – предположительно, рыба могла погибнуть от кислородного голодания, уточняют специалисты.

Результаты анализа передадут в правоохранительные и надзорные органы для установления виновника происшествия и степени ущерба природе.

Ани Айвазян

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