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Жителя Волгограда арестовали за финансирование террористов

Центральный районный суд Волгограда рассмотрел дело о содействии террористам (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Оперативники выяснили, что 41-летний мужчина перечислял члену международной террористической и запрещенной в РФ организации (МТО) «Хаят Тахрир Аш-Шам» деньги на покупку амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости.

Суд на два месяца заключил фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

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