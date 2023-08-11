Суд рассмотрит дело о похищении семи человек из Москвы, Саратовской и Пензенской областей

Отдел по особо важным делам СУ СКР Пензенской области закончил расследование похищения группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и незаконного лишения человека свободы, не связанное с его похищением (ч. 3 ст. 127 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, не позднее февраля 2020 года житель региона создал центр социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники СКР полагают, что под видом реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостями фигурант создал преступную группу, в которую вошли еще восемь человек.

С июля 2020-го по март 2022 года участники группы принудительно привозили в арендованные в Пензе помещения зависимых граждан, там их держали против воли. «Места содержания исключали возможность покинуть их, сообщить о желании уехать родственникам и знакомым, либо сотрудникам правоохранительных органов», — уточнили в релизе.

Потерпевшими признали семерых жителей Москвы, Саратовской и Пензенской областей. К ним применяли физическое и морально-психологическое «воздействие, унижающее их честь и достоинство».

Родственники и знакомые потерпевших не знали о реальных условиях содержания в центре и ежемесячно переводили организаторам от 20 до 40 тыс. руб.

В скором времени с утвержденным в прокуратуре Пензенской области обвинительным заключением дело передадут на рассмотрение суда.

Дарья Васенина

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