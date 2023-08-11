Бизнес по-летнему

Иногда необходимо найти золотую середину между расслабленным летним образом и формальным дресс-кодом. Пятница в офисе, рабочая встреча в летнем кафе или уикенд с коллегами — к каждому из таких случаев стоит тщательно подготовиться. Вот несколько летних casual-образов.

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Офис

Для расслабленной пятницы в офисе можно сделать выбор в пользу рубашки с коротким рукавом. Если позволяют правила, эта рубашка может стать гавайской. Прямые брюки из легкого материала (например, чинос), расстегнутая гавайская рубашка и белая футболка или майка под ней. В качестве обуви можно выбрать слипоны либо минималистичные белые кеды.

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1. Брюки Wack Maria, 34 000 р., Belief 2. Рубашка Sun Surf, 19 500 р., Code7 3. Футболка Lacoste, 6490 р., Brandshop 4. Кеды Converse x Comme des Garcons Play, 19 490 р., Brandshop

Встреча

Если это встреча с партнерами или клиентом, лучше выбрать более формальный образ. Например, сочетание серых брюк и рубашки из хлопка и льна. Если позволяет погода, сверху можно надеть пиджак. Летом лучше всего подойдет модель без подкладки — в таком пиджаке не будет жарко. Дополнить образ лучше всего лоферами или мокасинами.

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1. Пиджак Prada, 270 000 р., ЦУМ 2. Рубашка A.B.C.L., 19 500 р., Code7 3. Брюки Transit Uomo, 24 690 р., Leform 4. Лоферы Loro Piana, 120 500 р., ЦУМ

Отдых

Самый расслабленный из представленных образов. Корпоративная вечеринка за городом? Поход на яхте с коллегами? Тимбилдинг-встреча в парке? Для каждого из этих мероприятий подойдет стиль летний business casual. Брюки можно смело менять на шорты — лучше всего подойдут классические бермуды. Если вечеринка планируется на воде или рядом с ней, в качестве обуви стоит выбрать топсайдеры или эспадрильи. Сверху — легкая рубашка с короткими или закатанными рукавами. И не забудьте про аксессуары — к такому образу отлично подойдут часы на тканевом ремешке или браслет.

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1. Рубашка Botter, 92 600 р., КМ20 2. Шорты Barena Venezia, 18 190 р., Leform 3. Топсайдеры Montelpare Tradition, 17 900 р., ЦУМ 4. Браслет Studebaker, 4500 р., Code7

Илья Петрук