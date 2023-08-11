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ГИБДД Казани вводит усиленный режим работы из-за роста числа ДТП

Казанская ГИБДД переходит на усиленный режим работы из-за роста количества аварий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Усиленный режим работы будет введен с 14 по 24 августа. В эти дни в Казани планируют реализовать комплекс мер по профилактике наездов на пешеходов, аварий с участием вело- и мототранспорта, пресечение фактов управления транспортным средствами в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что за январь–июль 2023 года в Казани произошли 796 аварий. В результате 19 человек скончались, еще 932 были травмированы.

"Ъ-Казань"

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