В Ростове осужден на один год начальник хозотряда СИЗО за получение взятки

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил начальника хозотряда ФКУ СИЗО-5 ФСИН Георгия Еналдиева к одному году колонии общего режима по делу о получении взятки в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Суд установил, что в 2022 году Георгий Еналдиев через посредников получил взятку за создание благоприятных условий содержания одного из заключенных. Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ. В отношении Георгия Еналдиева было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК России «Получение взятки».

«В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и сотрудничал с правоохранительными органами»,— сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Анастасия Назарова