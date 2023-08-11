В Челябинске учителя подозревают в надругательстве над школьницей на кладбище

Челябинского учителя русского языка и литературы задержали по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, преступление произошло 9 августа. Возле деревни Касарги Сосновского района педагог посадил девочку в свою машину, отвез на кладбище и надругался над ней. О случившемся школьница рассказала членам семьи, которые обратились в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что их сотрудники в незамедлительно отреагировали на сообщение о преступлении.

«В ходе оперативных мероприятий был установлен автомобиль подозреваемого. Полицейские задержали его и передали в руки следственных органов»,— сообщили в главке.

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