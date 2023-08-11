Жителя Кузнецка оштрафовали за изготовление телефона со слежкой

В Пензенской области осудили мужчину, сделавшего на заказ телефон с возможностью скрытого удаленного управления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. Жителю Кузнецка инкриминировали незаконное производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2021 года некая жительница другого региона обратилась через интернет к осужденному. Она попросила его установить на мобильный телефон программное обеспечение, которое позволило бы «осуществлять удаленный доступ к информации, негласно контролировать телефонные переговоры, сообщения в мессенджерах и определять местонахождение устройства».

Житель Кузнецка согласился на предложение и выставил ценник — 25 тыс. руб. Затем он выполнил работу, отправил заказчице телефон, а та перевела ему деньги.

Дело расследовали при оперативной поддержке УФСБ Пензенской области. Фигурант признал вину, его оштрафовали, сумма не уточняется. По УК РФ, сумма штрафа, который можно получить по ст. 138.1 составляет до 200 тыс. руб. или зарплату (иной доход) осужденного за период до 18 месяцев.

Дарья Васенина

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