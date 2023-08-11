Следователи ведут проверку причин отсутствия воды в частном секторе Элисты

Следственное управление СК России по республике Калмыкия проведет доследственную проверку по факту отсутствия питьевой воды в одном из районов частного сектора Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СУ СКР, информация о том, что ресурсоснабжающее предприятие не обеспечило бесперебойное водоснабжение жителей одного из районов республиканской столицы. Следователи установят причины и условия сложившейся ситуации. Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Анастасия Назарова