Экспорт предприятий Курганской области увеличился на 1,3%

В январе-мае объем экспорта предприятий Курганской области увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорили участники общего собрания регионального Союза промышленников и предпринимателей и заседании экспертного совета по предпринимательству под председательством замгубернатора Сергея Гаврина.

Как сообщают в правительстве региона, 70% продукции экспортируется в страны СНГ. Зауральские производители вдвое увеличили поставки в Казахстан, на 13% — в Белоруссию. Также выросли объемы экспорта в Киргизию, Узбекистан, ОАЭ.

По словам директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева, 38% экспорта приходится на продовольственные товары и сырье для их производства, 29% - на машины, оборудование и транспортные средства, 18% - на металлы и изделия из них, 12% - на древесину и целлюлозно-бумажные изделия, 0,7% - на продукцию химпрома, 2% - на остальные товары.