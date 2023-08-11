На ремонт кабинетов в здании правительства Башкирии потратят до 2,4 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление Башкирии» ищет подрядчика для ремонта 18 кабинетов в здании правительства Башкирии на улице Тукаева, 46 в Уфе: 13 кабинетов на втором этаже и пяти — на третьем, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 2,4 млн руб. Итоги аукциона подведут 23 августа. Работы профинансирует бюджет республики.

Согласно аукционной документации, исполнитель должен за 60 дней разобрать плинтуса в кабинетах, установить подоконные доски из ПВХ, облицевать стены, установить жалюзи, восстановить паркеты. Работы пройдут в рабочие дни с 18:00 до 06:00 часов, а в выходные и в праздники — в круглосуточном режиме.

На вышеуказанных этажах находятся республиканские минфин, минэкономразвития, администрация главы, управление делами главы, совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики.

Венера Хисамова

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