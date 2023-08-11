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Бывший депутат челябинского заксобрания осужден на три года колонии

Копейский городской суд вынес признал бывшего депутата законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Фигуранта взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба городского суда.

По двум статьям обвинения – п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере ) Константин Толкачев был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений. За экс-депутатом признано право на реабилитацию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении Константина Толкачева, который был членом законодательного собрания области в 2015-2020 годах, рассматривается в суде с марта 2020 года. По версии следствия, в 2012-2014 годах Толкачев, являясь совладельцем Коркинского стеклотарного завода, заключил несколько фиктивных договоров аренды имущества предприятия, включил эти ложные сведения в налоговую декларацию. Таким образом, по мнению следствия, предприниматель уклонился от уплаты налоговой на общую сумму более 16 млн руб. и получил незаконно вычеты на 12 млн. руб.

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