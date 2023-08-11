Движение по Нижневолжской набережной перекроют на время спортивного праздника

В Нижнем Новгороде 12 августа с полуночи до 10:00 будет приостановлено движение транспорта на Нижневолжской набережной, на участке от улицы Широкой до Георгиевского съезда. Также движение будет перекрыто по улице Красная слобода, по набережной Гребного канала. По данным городского департамента транспорта, с 10:00 до 15:00 ограничения останутся только на Нижневолжской набережной.

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В департаменте уточнили, что на подъездах к перекрытым участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендовали заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

По данным областного правительства, с утра 12 августа на набережной Гребного канала пройдет празднование Дня физкультурника. В программе праздника парад спортсменов и общегородская утренняя зарядка, которая будет претендовать на рекорд в России по массовости. Также на набережной пройдут состязания по подъему богатырского бревна и гигантской гантели.

Андрей Репин