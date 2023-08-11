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Коммерсантъ FM
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«Столь яркого старта у красно-белых не было давно»

Владимир Осипов — о начале четвертого тура РПЛ

В пятницу, 11 августа, матчем «Урал»—«Спартак» в Екатеринбурге откроется четвертый тур РПЛ. Красно-белые сейчас возглавляют турнирную таблицу. С начала чемпионата только они и «Краснодар» не потеряли очки. Удастся ли им сохранить лидерство, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Спартак» в новом сезоне выдает такие матчи, что хоть стой, хоть падай. Столь яркого старта у красно-белых не было давно. Только вот пропускает команда в каждом матче. Эта стабильность, конечно, привлекает тех, кто делает ставки. Пари на то, что обе забьют в играх с участием «Спартака», становится все популярнее. В «Лиге ставок» такой исход на матч с «Уралом» можно взять за 1,71. Победа команды Гильермо Абаскаля идет за 2,2. Коэффициент на успех хозяев значительно выше — около 3,5.

После всех этих ярких матчей кажется, что «Спартак» со свой сумасшедшей атакой, которую многие называют лучшей в чемпионате, может обыграть кого угодно. Поэтому неудивительно, что коэффициент на чемпионство «Спартака» у букмекерских компаний упал значительно. Сейчас в «Лиге ставок» взять победу красно-белых в РПЛ можно всего лишь за 2,95.

«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

На вопрос, почему на старте РПЛ лишь две команды идут без поражений, ответил бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор: «Две команды на первом месте, у которых не было в составе перестройки, у которых остались все лидеры. У "Спартака" вообще никто не ушел, только усиление было. У "Краснодара" тоже пара приобретений, плюс тренеры остались. В условиях, когда пауза небольшая между чемпионатами, это на данный момент играет ключевую роль». Так что «Краснодар» едет в Оренбург в качестве явного фаворита. Коэффициент 2,32 на победу гостей в «Лиге ставок» — очень хороший вариант.

А вот что касается «Динамо», то, несмотря на подвиги в Кубке и победу над «Зенитом» неделю назад, верить в стабильность бело-голубых не стоит, считает Эдуард Мор: «"Динамо" может сейчас обыграть любого соперника на любом поле и кому угодно проиграть». В четвертом туре «Динамо» играет дома с «Балтикой». И на первый взгляд коэффициент 1,73 в «Лиге ставок» на победу подопечных Марцела Лички — хорошая история, но назвать это верным делом я бы поостерегся.

А вот победы ЦСКА и «Зенита» в рамках четвертого тура кажутся почти стопроцентными. Армейцы принимают дома «Сочи», и, наверное, кого-то насторожит неприятное поражение команды Владимира Федотова в Кубке от «Факела», но там ЦСКА обкатывает молодежь, а в чемпионате будет играть боевым составом, который просто обязан брать верх над «Сочи». Поэтому успех южан в «Лиге ставок» идет с очень высоким коэффициентом — 6, а победу армейцев можно взять всего за 1,62. Успех «Зенита» дома с «Факелом» котируется еще ниже — 1,35.

«Факел» погасил армейцев

«Факел» погасил армейцев

Да, на старте сезона «Зенит» выглядит неубедительно, но это только пока, уверен футбольный эксперт Никита Баженов: «Человек уходит, который делает разницу, вообще в чемпионате звезда и суперигрок. И, конечно, это скажется, но они будут прибавлять, я уверен. Еще трансферное окно не закрылось, и они что-то сделают с этим». При этом коэффициент на победу «Зенита» в чемпионате страны в букмекерских компаниях поднимается выше 2 впервые за последние семь лет. В «Лиге ставок» такое пари можно взять за 2,15. Так что те, кто верит в самый богатый клуб страны, обратите внимание.

Хотя говорить про итоги сезона сейчас лучше не стоит, отмечает главный тренер самарского клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин: «По-разному команды, футболисты входят в сезон, и не всегда получается ровно его провести. Поэтому загадывать что-то очень сложно». Осторожность тренера можно понять. Его команда показывает на старте классный футбол и, кстати, много забивает. 10 мячей в трех матчах и пять голов «Ростову» — это не шутки. А встречаются самарцы в рамках четвертого тура с «Локомотивом», который тоже умеет и любит забивать.

Поэтому различные варианты ставок, связанных с результативностью команд в этом матче, вполне могут зайти. Например, обе забьют за 1,57 в «Лиге ставок». Так что будем ждать обилия голов, которых как в этом матче, так и вообще во всем туре вполне может быть очень много.

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