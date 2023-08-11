Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перекладка теплосетей в исторической части Самары завершится до 25 августа

В настоящее время в Самаре закончена перекладка теплосетей и восстановление благоустройства на ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской в сторону ул. Самарской и на ул. Шостаковича. Кроме того, сдан участок на пересечении Московского шоссе и пр. Масленникова. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Сегодня еще раз проговорили о необходимости строго соблюдать сроки: в исторической части города все работы должны быть завершены до 25 августа, причем с полным восстановлением благоустройства»,— приводятся в сообщении слова заместителя главы, руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олега Ивахина.

При этом, по словам чиновника, один участок потребует больше времени. Речь идет о перекладке на пересечении ул. Алексея Толстого и Комсомольской.

В числе прочего за счет дополнительных инвестиций ресурсоснабжающей организации планируется модернизация двух участков. Один из них находится на пересечении Московского шоссе и ул. Революционной, второй – на ул. Литвинова. На сегодняшний день подрядчик закупает необходимые материалы.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...