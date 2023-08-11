Перекладка теплосетей в исторической части Самары завершится до 25 августа

В настоящее время в Самаре закончена перекладка теплосетей и восстановление благоустройства на ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской в сторону ул. Самарской и на ул. Шостаковича. Кроме того, сдан участок на пересечении Московского шоссе и пр. Масленникова. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Сегодня еще раз проговорили о необходимости строго соблюдать сроки: в исторической части города все работы должны быть завершены до 25 августа, причем с полным восстановлением благоустройства»,— приводятся в сообщении слова заместителя главы, руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олега Ивахина.

При этом, по словам чиновника, один участок потребует больше времени. Речь идет о перекладке на пересечении ул. Алексея Толстого и Комсомольской.

В числе прочего за счет дополнительных инвестиций ресурсоснабжающей организации планируется модернизация двух участков. Один из них находится на пересечении Московского шоссе и ул. Революционной, второй – на ул. Литвинова. На сегодняшний день подрядчик закупает необходимые материалы.

Георгий Портнов