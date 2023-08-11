Пермьстат: лидерами по росту цен в июле стали апельсины и авиабилеты

В июле 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 100,8%. Цены в продовольственном секторе выросли на 0,9%, стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 1,1%.

Лидерами по росту цен в продовольственном секторе стали апельсины (на 20,6%), яблоки (на 10,5%), лимоны (на 8,2%), груши (на 7,8%). В то же время в диапазоне от 1% до 5,9% подешевели масло подсолнечное и сливочное, вермишель, сосиски и рыбные консервы.

В сфере непродовольственных товаров больше других подорожали телерадиотовары (на 7,2%), фотоаппараты (на 5,7%) и автомобили (на 2,8%). В пределах 2,5% подешевели плиты бытовые, машины стиральные автоматические и электрочайники.

Рост стоимости услуг составил в июле 0,2%. Основное влияние на сложившийся индекс цен в этой сфере оказало подорожание авиаперелетов (на 22,3%), услуг зарубежного туризма (на 2%), санаторно-оздоровительных (на 2%) и медицинских услуг (на 0,6%).