Россельхознадзор запретил приют для енотов в жилом доме Магнитогорска

Жительница Магнитогорска пожаловалась в управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям на выставку енотов, которую организовали на первом этаже многоквартирного дома.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как сообщают в пресс-службе ведомства, в ходе проверки оказалось, что в контактном зоопарке «Хижина енота», расположенном в нежилом помещении с отдельным входом на первом этаже дома живут четыре зверька.
«Как пояснила собственница, любой житель города может в “Хижине” близко пообщаться и поиграть с енотами, - отмечают в Россельхознадзоре. – Несмотря на добрые посылы любительницы животных, она невольно стала нарушительницей ветеринарного законодательства РФ, а именно ст. ФЗ “Об ответственном обращении с животными “».
Закон предусматривает, что использовать животных в культурно-зрелищных целях можно только в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях, а в жилом доме этого делать нельзя. «Кроме того, законом запрещено предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными»,- добавляют в ведомстве.
Владелице «Хижины енота» выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.