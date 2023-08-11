Башкирия оплатит показ оперы «Садко» в Большом театре

В Большом театре в Москве состоится единственный показ оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» в постановке Башкирского государственного театра оперы и балета. Театр проведет гастроли в соответствии с распоряжением главы республики Радия Хабирова.

Программу мероприятия разработает и утвердит министерство культуры Башкирии. Оператором по организации подготовки и проведения показа станет АНО развития культуры и туризма родного края «Мирас». Минфину поручено определить источники финансирования расходов на показ оперы.

В распоряжении отмечается, что показ запланирован «в целях дальнейшего развития оперного искусства, сохранения и укрепления творческих связей».

Спектакль покажут 12 сентября, он уже включен в афишу Большого театра. На официальном сайте сообщается, что билетов в продаже нет.

Премьера спектакля состоялась в ноябре прошлого года.

Наталья Балыкова

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