Миасский завод с помощью льготного кредита расширит производство полуприцепов

Фонд развития промышленности Челябинской области одобрил миасскому заводу «Уралспецтранс» льготный заем в размере 48,3 млн руб. на покупку оборудования по программе «Модернизация». Как сообщают в региональном ФРП, предприятие реализует проект организации бесперебойного производства полуприцепов-самосвалов.

Запуск новой линии станет частью крупного проекта по увеличению выпуска прицепной техники, реализация которого идет уже два года, отмечают в фонде.

«Из-за все нарастающего спроса на прицепную технику нам необходимо нарастить объемы ее выпуска, - комментирует директор “Уралспецтранса” Алексей Меньшиков. – Собственными силами нам удалось построить два новых производственных корпуса. Благодаря финансовой поддержке федерального Фонда развития промышленности в одном из них в ближайшем будущем будет организован автоматизированный и роботизированный процесс покраски моделей».

Для реализации следующего этапа – роботизации сварки во втором цехе – компания обратилась в региональный ФРП, рассказывает господин Меньшиков. Общий объем инвестиций в проект – свыше 77 млн руб. На средства займа завод планирует закупить роботизированный комплекс для сварки кузовов. Первые полуприцепы на новом оборудовании начнут выпускать в начале следующего года.

Директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков отметил, что такие проекты нужны «не только для укрепления технологического суверенитета страны», но и для развития региона.