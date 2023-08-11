В Уфе выявлена преступная группа, занимавшаяся подпольными азартными играми

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении организованной преступной группы за незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), нарушение авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах республиканского СКР и МВД России.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах в Уфе действовала организованная преступная группа, в которую входили не менее восьми человек. Организатором был 39-летний уфимец, который привлек остальных для работы администраторами, операторами-кассирами и охранниками. Они организовали два игровых клуба и Затоне и Черниковке, доступ в заведения был разрешен только доверенным лицам. Были закуплены компьютеры, на которые установили нелицензированное программное обеспечение для азартных игр.

Сотрудники СКР и МВД в ходе оперативных мероприятий изъяли более 40 единиц игрового оборудования. Компании-правообладателю программного обеспечения причинен ущерб на общую сумму более 8 млн руб. Доход от противоправной деятельности составил более 6,5 млн руб.

«Несмотря на начатое расследование, владельцы криминального бизнеса решили продолжить нелегальную деятельность в другом помещении. Однако полицейские пресекли эту попытку. В арендованных подозреваемыми квартирах и гаражах изъяли еще 27 игровых автоматов»,— сообщили также в МВД.

Организатор и один из сообщников заключены под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Их имена следствие не разглашает.

Влада Шипилова

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