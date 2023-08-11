Юань в первом полугодии обогнал доллар и евро в платежах во внешнеэкономической деятельности. На китайскую валюту пришлось почти половина — 47,7% — трансакций в ВЭД. К такому выводу пришли аналитики МТС-банка, изучив обезличенные данные клиентов-юрлиц. При этом больше половины денежного оборота приходится на сферу предоставления финансовых услуг. А число участников внешней торговли выросло по сравнению с первым полугодием 2022-го на 80%.

С целью поддержки предпринимателей, в МТС-банке запущена акция «Курс на юани», которая подходит для активных клиентов ВЭД и дает возможность экономить до 76,5 тыс. руб. на каждом платеже. Также бесплатно предоставляются валютный контроль, валютные переводы, открытие и ведение счета в юанях, отмечает Надежда Панчурина, руководитель кластера малого бизнеса МТС-банка.

Скорректированная чистая прибыль «Русала» по итогам января-июня 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 54,3% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила $315 млн. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он отметил, что западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок. Иностранные инвесторы могут распоряжаться полученными в РФ доходами, российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций, заключил дипломат.