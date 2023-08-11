В спецоперации на Украине погиб мобилизованный из Бугульмы

В ходе спецоперации на Украине погиб мобилизованный рядовой Дмитрий Иванов из Бугульмы. Об этом сообщает районная газета «Бугульминская газета» (входит в госагентство «Татмедиа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Погибший был мобилизован по решению призывной комиссии Бугульминского района в октябре 2022 года. Погиб он 2 августа в селе Никольское Донецкой Народной Республики. Детали ЧП не уточняются.

Дмитрия Иванова похоронили 6 августа на православном кладбище Бугульмы. Прощание с ним прошло в Доме техники.

"Ъ-Казань"