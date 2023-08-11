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В спецоперации на Украине погиб мобилизованный из Бугульмы

В ходе спецоперации на Украине погиб мобилизованный рядовой Дмитрий Иванов из Бугульмы. Об этом сообщает районная газета «Бугульминская газета» (входит в госагентство «Татмедиа»).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Погибший был мобилизован по решению призывной комиссии Бугульминского района в октябре 2022 года. Погиб он 2 августа в селе Никольское Донецкой Народной Республики. Детали ЧП не уточняются.

Дмитрия Иванова похоронили 6 августа на православном кладбище Бугульмы. Прощание с ним прошло в Доме техники.

"Ъ-Казань"

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