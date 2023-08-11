Завкафедрой ОмГТУ приговорили к двум годам условно по делу о хищении 1,4 млн руб

В Омске Первомайские райсуд вынес приговор завкафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ Владимиру Юшу. Как сообщает УФСБ по региону, его обвиняют в мошенничестве при проведении научно-исследовательской работы.

По данным ведомства, обвиняемый организовал открытый конкурс по заключению договора на выполнение якобы необходимой для вуза научно-исследовательской работы. После чего дал распоряжение номинальному директору ООО «КНТ» (контролируется фигурантом дела) документов для участия в конкурсе.

Без каких-либо научных исследований Владимир Юша оформил от подконтрольной ему компании отчет о выполненной работе. Благодаря чему незаконно получил 1 млн 400 тыс. руб.

Завкафедрой признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в отношении других фигурантов этого дело завершено расследование. 9 августа заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по делу четырех сотрудников ОмГТУ. По данным источников „Ъ-Сибирь“, одним из них является глава вуза Дмитрий Маевский, который на момент инкриминируемых преступлений занимал пост первого проректора, а также экс-ректор Анатолий Косых (он руководил вузом в 2015–2021 годах).

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Александр Киселев