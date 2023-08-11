«Уфаоргсинтез» вложит в реконструкцию очистных сооружений 1,6 млрд рублей

ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») намерено вложить в реконструкцию устаревших очистных сооружений 1,6 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Проект представил на «Инвестиционном часе» исполняющий обязанности генерального директора компании Николай Каширин. По его словам, инвестор уже реализовал первый этап проекта. Комплекс планируют запустить в 2025 году, на предприятии создадут 23 рабочих места.

Проекту присвоен статус приоритетного. Компании предоставят налоговые льготы.

ПАО «Уфаоргсинтез» зарегистрировано в 1994 году. Компания занимается производством пластмасс и синтетических смол. Ее уставный капитал составляет 112,93 млн руб. В 2020 году выручка равнялась 22,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Майя Иванова

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