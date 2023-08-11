В Ярославской области проведут анализ качества работы госучреждений

В Ярославской области проведут комплексный аудит учреждений, подведомственных органам исполнительной власти региона. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль Правительство Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль

Аудит пройдет в организациях социальной сферы, здравоохранения, строительства, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса и других.

«Цель аудита — проверить объем, качество и доступность оказания услуг, выявить непрофильные функции или активы госучреждений. Нужно также проанализировать их эффективность. Кроме этого, мы планируем проверить конкурентоспособность заработных плат работников бюджетных учреждений. Во многих отраслях бюджетной сферы у нас нехватка профессиональных кадров. Специалистов переманивают к себе частные организации за более высокую оплату труда»,— сообщил директор департамента экономики и стратегического планирования Дмитрий Аминов.

По словам господина Аминова, в первую очередь будет анализироваться структура учреждений. Авторы исследования должны выявить непрофильные или дублирующие функции и дать рекомендации о возможности передачи отдельных работ на аутсорсинг.

В ходе аудита будут изучены данные о просроченной кредиторской или дебиторской задолженности, наличии судебных разбирательств, обеспеченности госучреждений имуществом и эффективности его использования.

Дмитрий Аминов подчеркнул, что по итогам аудита правительство Ярославской области получит рекомендации и предложения от независимых экспертов по совершенствованию системы государственных учреждений. Также будут рассмотрены лучшие практики других регионов.

После анализа правительство региона сформирует «дорожную карту». По словам Дмитрия Аминова, такой аудит пройдет впервые, по его итогам будут приняты «комплексные и взвешенные» решения о дальнейшей работе государственных учреждений.

Антон Голицын