Совладелец компании «Инициатива» Ильдар Мукаев освобожден из-под стражи

Верховный суд Башкирии отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя и учредителя строительного предприятия «Инициатива» Ильдара Мукаева, удовлетворив его апелляционную жалобу. Предприниматель был освобожден из-под стражи. Ранее, 3 августа Советский райсуд Уфы арестовал его до 3 октября.

Ильдар Мукаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, руководство ООО «Нефтяная финансово-строительная компания» (НФСК) и «Инициативы» с 2016 по 2018 годы незаконно заключило с 23 гражданами договоры инвестирования на строительство дома в квартале улиц Владивостокской, 8 Марта, Киекбаева и Революционной, а затем похитило полученные от них более 40 млн руб.

Влада Шипилова

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