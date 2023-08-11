Два грузовика сгорели в деревне Пирогово в Удмуртии

Сегодня, 11 августа, в деревне Пирогово в Удмуртии произошел пожар на территории промышленной зоны на улице Торговая. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, загорелись три грузовых автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние автомобили, однако огонь уничтожил «КамАЗ», «МАЗ» и повредил грузовик Shacman. Общая площадь пожара составила 69 кв.м.

О пострадавших не сообщается. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.